Ocse, Draghi all'apertura del meeting di Parigi: il focus su Ucraina ed Africa

All'Ocse, anche Zelensky La ministeriale 2022 sarà aperta dal segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, da Draghi, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal presidente dell'Unione Africana, il presidente del Senegal, Macky Sall: in primo piano i temi di dimensione mondiale per l'economia che si sviluppano dal prolungarsi del conflitto russo-ucraino: i ministri discuteranno delle implicazioni della guerra in Ucraina, il rafforzamento della prevenzione delle pandemie, il commercio e la sostenibilità ambientale. Tutti temi fortemente collegati con i dati dell'economia che rivelano un periodo di crisi su scala mondiale. (Per l'Italia saranno presenti tra gli altri, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e quello dell'Economia, Daniele Franco).

Una fitta due giorni di incontri diplomatici di alto livello per il premier, Mario Draghi a Parigi, in primo piano gli scenari di crisi alimentare ed economica, portati dal protrarsi del conflitto russo-ucraino. Questa mattina il presidente del Consiglio parteciperà alla cerimonia di apertura della ministeriale dell'Ocse - l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - quest'anno il meeting è presieduto dall'Italia, con Messico e Norvegia vicepresidenti: si tratta dell'appuntamento annuale a più alto livello dell'Ocse, e vi prendono parte i ministri delle Finanze, Economia, Affari Esteri, Commercio e di altri dipartimenti governativi dei Paesi membri.

L'Ocse riunisce 38 paesi per lo più europei ed americani, ed è volta - da statuto - a "promuovere sicurezza, pace, democrazia, stabilità e una crescita sostenibile": in poche parole, tutto quanto è minacciato pesantemente dalla guerra in corso nel cuore dell'Europa: la crisi dell'energia, che rimette in primo piano l'uso dei fossili che era stato messo all'indice per frenare il riscaldamento climatico, il conflitto: che ha riportato al centro della vecchia Europa parole come pace e sicurezza rimesse in discussione a 77 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. I ministri dibatteranno sul tema "Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile".

Ieri, l'incontro all'Eliseo di Draghi con Macron: una calorosa accoglienza del presidente francese a cui ha fatto seguito una lunga cena dove si è discusso soprattutto di Ucraina, energia, e sicurezza alimentare (la crisi del grano ucraino bloccato nei porti sul mar nero): i due paesi condividono poi l'interesse a che la guerra in Ucraina non provochi un disastro umanitario nel continente africano: le conseguenze di una crisi del pane (legata al blocco del "granaio d'Europa", l'Ucraina), porta già a paesi come la Tunisia grossi problemi per approvvigionarsi di grano. (e le primavere arabe del 2011, erano partite anche per via di un aumento dei prezzi del pane). La preoccupazione per il ripartire di forti ondate migratorie in direzione delle coste italiane, avrebbe ripercussioni dirette, anche per la Francia.