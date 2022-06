Oggi finisce la scuola ma rimane aperto ancora il nodo mascherine e esami di Stato

La scuola è finita, viva le vacanze estive.

Oggi l'anno scolastico termina in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e Veneto. Domani toccherà agli studenti della di Calabria, Puglia e Umbria. Venerdì aule chiuse per Liguria, Sicilia, Toscana. Sabato in Friuli Venezia Giulia e Trentino e, infine, il 16 giugno in Alto Adige. Marche e Emilia Romagna hanno invece già inaugurato le vacanze estive il 4 giugno.

Dopo un anno di didattica a distanza somministrata a seconda di quanti ragazzi positivi al covid e quanti vaccinati presenti in aula, in un dedalo di incastri, di regole e mascherine obbligatorie – sì, ma di che tipo? Ad oggi ancora permangono dubbi tra chirurgiche e Ffp2– giunge così al termine uno dei periodi più travagliati per la scuola italiana.

Ma gli esami di terza media e quinta superiore sono dietro le porte e sempre sulla mascherina in aula si stanno consumando le ultime (per quest’anno scolastico) battaglie da parte di chi chiede che venga sospesa l’ordinanza con la quale il Ministero della Salute lo scorso 28 aprile disponeva l'obbligo di indossarla ancora dietro ai banchi di scuola.

Come stabilito dal ministero dell'Istruzione, l'esame di terza media 2022 si svolgerà nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno: la prova sarà sostenuta da da 565.630 ragazze e ragazzi, dei quali 560.933 interni e 4.697 esterni.

Diversamente dalla maturità, le date non sono uguali in tutta Italia e vengono stabilite autonomamente dalle singole scuole, purché rientrino nella finestra temporale decisa dal ministero.

Per quanto riguarda la fine delle superiori, la data della prima prova della maturità è prevista per mercoledì 22 giugno e, a seguire, la seconda per giovedì 23. Al netto degli scrutini, quest'anno sono iscritti agli esami di Maturità 539.678 studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. La ripartizione dei 522.873 candidati interni è, per gli istituti professionali, 92.828 studenti; 167.718 negli istituti tecnici e di 262.327 studenti per i licei.

"Quando a settembre abbiamo deciso di aprire le scuole in presenza, lo abbiamo fatto a patto che garantisse la sicurezza a tutti. E la mascherina era il simbolo di questo patto. Ora si esprimerà il Tar, si esprimerà il governo, ma non si enfatizzi questo, sono questioni parte di un dibattito che non devono però incidere sulla vita dei ragazzi. Le mascherine sono il simbolo di uno straordinario sforzo collettivo fatto dal Paese”, così oggi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Il Tar da cui si aspetta a momenti la sentenza è quello del Lazio a cui Codacons ha presentato il ricorso per chiedere la sospensione dell'ordinanza del ministero della Salute.

Rimane ancora prematuro gettare uno sguardo a quello che accadrà tra le decisioni del Governo e i banchi di scuola per il prossimo anno scolastico: “Abbiamo imparato molte cose in questo periodo: abbiamo imparato ad usare gli strumenti digitali, in sostituzioni della scuola in presenza. Ma ora comincia un periodo in cui possiamo usare tutti gli strumenti digitali per andare oltre: usiamo la parola Dad come parola di apertura, non di chiusura. Impariamo a usare questi strumenti in maniera diversa", ha commentato il ministro.

Circa i dubbi sull’utilizzo della mascherina nei centri estivi, se lo scorso anno già a metà maggio furono emanate le linee guida, per questa stagione rimane valido quanto stabilito con il decreto riapertura che ne fissava l’obbligo fino al 30 aprile.