Oligarca ucraino Pinchuk mette all'asta una scultura di Jeff Koons per curare i soldati feriti

"Balloon Monkey (Magenta)", spiega un comunicato di Christie's, "si erge come un simbolo monumentale di speranza e solidarietà con quegli uomini, donne e bambini che vivono nell'Ucraina dilaniata dalla guerra che hanno subito una terribile perdita. Il pezzo più grande della celebre serie di palloncini dell'artista, si erge come un scintillante simbolo di solidarietà e un faro di speranza".

Sulla donazione di Pinchuk Jeff Koons ha dichiarato: "Victor e Olena hanno lavorato instancabilmente per l'Ucraina, quindi è un sincero privilegio avere la mia opera all'asta da Christie's per sostenere i loro sforzi straordinari. Il vero valore dell'arte è essere al servizio dell'umanità e non potrebbe esserci una vocazione più alta in questo momento che sostenere il popolo ucraino. 'Balloon Monkey (Magenta)' simboleggia opportunamente speranza, affermazione e trascendenza, e posso solo sperare che la donazione della mia opera d'arte da parte di Victor e Olena Pinchuk possa aiutare ad attirare l'attenzione sulla necessità di aiuto e sostegno per la gente di questo Paese, ora più che mai".