L'omicidio del magistrato anti-narcos in Paraguay, le ipotesi in campo

Le indagini sull’omicidio del Procuratore antimafia paraguaiano, di origine italiana, Marcelo Pecci proseguono con un certo ritmo. L’omicidio del giudice, avvenuto lo scorso 11 maggio nell’incantevole spiaggia dell’ isola colombiana di Baru, per opera di un sicario che gli ha sparato in faccia, sotto gli occhi terrorizzati della giovane moglie, ha scosso tutta l’America Latina e l’opinione pubblica internazionale.

Marcelo Pecci, giovane e coraggioso magistrato, aveva diretto l’operazione “A Ultranza Py” contro il narcotraffico e il riciclaggio di denaro, considerata la più grande della storia del Paraguay, mirata a disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina dai paesi produttori in Sudamerica ai porti europei. Avviata alla fine del 2019, l’operazione aveva condotto, tra febbraio e marzo scorsi, alla cattura di Miguel Ángel Insfrán e di suo fratello José Insfrán, a capo di uno dei più forti clan del narcotraffico in Paraguay, e all’arresto di almeno 25 persone, alcune delle quali legate ad alti funzionari governativi. Si stava occupando anche di altre importanti indagini nel suo Paese tra cui quella sull’attentato di San Bernardino (avvenuto il 30 gennaio scorso).

Insomma un uomo che dava fastidio all’infernale meccanismo dei narcos e dei loro complici.

Con il criminologo Vincenzo Musacchio, in questa intervista, approfondiamo le possibili ipotesi investigative dell’indagine sul suo omicidio.

Professore, cosa si sa delle indagini in corso sull'omicidio di Marcelo Pecci?

I miei colleghi colombiani mi confermano che la polizia locale abbia diffuso la notizia alla stampa sul compimento di progressi significativi nelle indagini sull'assassinio di Marcelo Pecci. L'omicidio - sempre secondo la polizia colombiana - potrebbe essere collegato alle indagini del magistrato antimafia.

La sua opinione in merito invece qual è? Coincide con quella della polizia colombiana?

Io credo che l’uccisione di Marcelo Pecci sia collegata all'operazione antidroga “A Ultranza PY”, la più grande realizzata in territorio paraguaiano e che ha comportato perdite economiche per circa trecento milioni di dollari in danno di trafficanti di droga che non hanno potuto esportare tonnellate di cocaina “made in Colombia” in Europa passando proprio per il Paraguay. È da qui che bisogna partire, e cioè dalle indagini di Marcelo Pecci su criminalità organizzata e traffico internazionale di stupefacenti. La causa, o quantomeno la concausa dell'attentato in cui il magistrato antimafia ha perso la vita sull'isola colombiana di Barú è da ricercare in questo specifico contesto criminale.

Potrebbe esserci anche il coinvolgimento di mafie operanti in Europa?

Io credo di sì, ma, ovviamente, è solo una mia sensazione. Mi conforta in quest’opinione anche il procuratore generale del Paraguay, Sandra Quinonez, che ha espressamente dichiarato in un'intervista alla stampa che il lavoro investigativo di Pecci non fosse solo contro la criminalità organizzata o il traffico di droga locale, ma le sue indagini avevano anche una dimensione transnazionale. Il pubblico ministero ucciso faceva parte di una rete internazionale di magistrati inquirenti che combattono il narcotraffico intercontinentale.

Si è parlato di un coinvolgimento indiretto anche della ‘ndrangheta, lei cosa ne pensa?

Le modalità con cui è stato eseguito l’omicidio mi ricordano molto quelle tipiche delle organizzazioni criminali italiane. Sembrerebbe che Pecci e sua moglie siano stati pedinati durante il viaggio e nei loro spostamenti. Questa metodologia criminale mi ricorda le stesse tecniche usate in passato dalle mafie italiane in molti attentati in danno di magistrati e poliziotti. La droga sequestrata, che sarebbe dovuta arrivare in Europa, sicuramente vedeva coinvolte quelle mafie che hanno stretti contatti con i narcotrafficanti del Sud America. Parliamo ovviamente di ‘ndrangheta, di mafie albanesi, della camorra e delle mafie siciliane. Dobbiamo comprendere in modo definitivo che siamo di fronte ad una globalizzazione delle organizzazioni mafiose, per cui anche gli accadimenti localizzati sottintendono decisioni e coinvolgimenti a livello transnazionale. Oltre ad una geopolitica degli Stati, esiste anche una geopolitica delle mafie. Prima ce ne renderemo conto e prima saremo in grado di combatterle più efficacemente.

Si parla anche di una pista libanese (gli Hezbollah). E’ possibile questo?

Può essere possibile, ma, a mio avviso, sarebbe comunque una pista che si intreccerebbe con il narcotraffico, il riciclaggio internazionale di denaro sporco e il terrorismo finanziato proprio con il traffico di stupefacenti e di armi.

Ci sono complicità politiche nell’omicidio?

È troppo presto per poterlo dire, ma, certamente, le complicità pezzi deviati delle istituzioni di Paesi come Argentina, Paraguay, Brasile, Colombia che si dividono la “Tripla Frontera” si sono già evidenziate in altri importanti omicidi avvenuti in quel territorio. Mi torna in mente la morte sospetta di Alberto Nisman pubblico ministero argentino che stava indagando sulla possibile complicità di pezzi deviati del Governo argentino coinvolti nell'attentato avvenuto a Buenos Aires nel 1994 in cui persero la vita ottantacinque persone. In quelle zone si pratica ogni genere di traffico illegale: droga, armi, traffico di esseri umani.

Marcelo Pecci stava collaborando anche con le autorità giudiziarie o di polizia italiane?

Questo non posso saperlo, ma sicuramente la DIA e la DNA hanno contatti investigativi che riguardano la cattura dei latitanti appartenenti alla criminalità organizzata italiana in giro per il mondo. Si tratta del progetto “I-Can” di cui fanno parte molti Stati tra cui Paraguay e Colombia. Ingenti somme di denaro contante, droga e armi sono state sequestrate in Colombia e in Italia, sono stati arrestati diversi fiancheggiatori delle organizzazioni criminali che operano a livello transnazionale. A oggi sono costanti e intense le interlocuzioni con tutte le forze di polizia delegate allo svolgimento d’indagini a carico di sodalizi mafiosi di matrice ‘ndranghetista operanti in America latina. Questo ci dice che potrebbe essere possibile anche un coinvolgimento, diretto o indiretto, della ‘ndrangheta nell’omicidio avvenuto in Colombia.

L’opinione pubblica internazionale si sta interrogando sull’assenza della scorta armata. Questo è molto inquietante, perché non aveva una scorta?

Sicuramente è una gravissima mancanza da parte del Governo paraguaiano, tuttavia, ben sappiamo noi italiani che quando questo tipo di organizzazioni criminali emette una sentenza di morte, in ogni modo possibile la decisione sarà eseguita. La mancanza di scorta ha semplicemente facilitato il lavoro dei killer. Se avesse avuto la scorta, probabilmente la tecnica per ucciderlo sarebbe stata simile a quella utilizzata a Capaci e in via D’Amelio a Palermo. Come diceva proprio Giovanni Falcone, si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questo pensiero è pienamente applicabile anche all’assassinio di Marcelo Pecci.

La somma offerta come ricompensa, per chi catturerà gli assassini del magistrato, secondo lei servirà alle indagini in corso?

Non credo che sarà facile trovare una talpa in zone dove la produzione di droghe serve a sfamare la gran parte della popolazione che senza questo mercato illegale sicuramente sarebbe senza sostentamento. Dobbiamo, tuttavia, considerare che la somma offerta (500.000 dollari) potrebbe comunque costituire un incentivo alla collaborazione con gli inquirenti se considerassimo il tenore di vita di quei Paesi (si vive con uno stipendio medio di circa 250 euro mensili).

Marcello Pecci è stato soprannominato il Falcone del Sud America. Lei è d’accordo con questo paragone?

Paragonare qualsiasi magistrato operante attualmente in qualsiasi parte del mondo con Giovanni Falcone o con Paolo Borsellino credo sia irragionevole. I paragoni di questo tipo sono, a mio parere, sbagliati. Questo, ad ogni modo, non ci esime dal rispetto e dall’ammirazione che dovremmo nutrire nei confronti di chi muore per il lavoro svolto con onestà e perseveranza. Ognuno di noi ha la sua storia. Vorrei aggiungere infine che Giovanni Falcone oggi è esaltato e mitizzato, mentre, quando era in vita, era combattuto, osteggiato e invidiato da tanti, molti dei quali, “presunti” amici, oggi salgono sui palchi per osannarlo.

Di fronte ad un narcotraffico globale quali sono le armi più potenti per contrastarlo?

La lotta alla criminalità organizzata transnazionale non può essere combattuta solo da polizia e magistratura, occorrono nuove politiche criminali e sociali, moderne strategie di lotta che coinvolgano a livello mondiale i diritti umani e le libertà civili. Le politiche sociali ed economiche devono essere finalizzate a convincere, con i fatti, proprio quelle popolazioni che vivono dei benefici concessi dalle mafie. Non semplici misure anti povertà o sussidi economici ma lavoro e diritti sociali. In molti “Narco-Stati” l’illegalità può essere considerata legale e questo aspetto non va sottovalutato. Distruggere tutte le piantagioni e creare immediatamente mezzi di sussistenza legali adeguati per le popolazioni che vivono di quell’illegalità. Fare in modo che ogni famiglia non coltivi più i propri campi di coca, ma abbia una seria alternativa. Un tale approccio sequenziale darà alla popolazione un interesse nel lavorare per la creazione di economie legali e mezzi di sussistenza praticabili. Non si possono lasciare gli agricoltori che accettino di sradicare le loro colture di droga soli e senza reddito. Eliminare tutta la coca senza mezzi di sussistenza alternativi è solo un progetto utopico destinato a fallire sistematicamente.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80.