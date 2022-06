Un congegno che dovrebbe avere potenzialità offensiva arrivato in busta oggi alle 11.30 alla sede di Leonardo Spa a Roma è stato disattivato in sicurezza dalla squadra artificieri della Polizia. Al momento sono in corso accertamenti sull'oggetto. L'edificio non è stato evacuato.

Leonardo si occupa di industria aeronautica e aerospaziale. Sul posto, oltre agli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area, i poliziotti del commissariato Prati e i colleghi della Digos.

(notizia in aggiornamento)