Palermo-Padova, stasera in diretta web su Rainews.it la finale di ritorno

Una sfida in mondovisione. Palermo – Padova, la finale delle finali, avrà una copertura mediatica straordinaria e per una sera il capoluogo siciliano sarà al centro del mondo: per la prima volta una partita di serie C sarà trasmessa da Rai 2. Contemporaneamente tutti gli italiani all’estero potranno seguire l’evento su Rai Italia. Una grande vetrina arricchita dalla diretta web di RaiNews.it.

Per l’ultimo verdetto dei nostri campionati professionistici, quarto sold out di fila allo stadio Renzo Barbera e clima di festa garantito dallo storico gemellaggio tra le tifoserie. Fra i 34mila spettatori attesi anche personaggi che fanno di questo match una finale planetaria: l’attuale proprietario dei biancoscudati, il finanziere franco-armeno Joseph Marie Oughourlian (che con la sua J4A Holdings possiede anche il Lens, club francese che milita in Ligue 1) e il possibile futuro compratore del Palermo, lo sceicco Mansour (che intende inglobare il sodalizio isolano nella galassia del Manchester City).

Per cercare di coronare il sogno rosanero di tornare in serie B (categoria salutata nel 2019, seguita da un doloroso fallimento), Silvio Baldini si affida al suo consolidato 4-2-3-1 con Matteo Brunori (re del gol in Italia nell’anno solare 2022) come terminale offensivo ma deve fare a meno dello squalificato Damiani in cabina di regia. Probabile sostituto, Dall’Oglio.

Qualche dubbio in più per Massimo Oddo che non ha sciolto le riserve sulla linea difensiva (a 3 o a 4) che sarà orfana di Ajeti, anche lui appiedato dal giudice sportivo. In ballottaggio per una maglia da titolare Pelagatti e Monaco.

Si riparte dallo 0-1 dell’andata in favore dei siciliani (gol di Floriano). Vantaggio che permette al Palermo di giocare con due risultati su tre a favore. Per ottenere la promozione nei tempi regolamentari il Padova invece dovrà vincere con due gol di scarto. In caso di parità (di punteggio e di reti), supplementari e eventuali rigori.

Calcio d’inizio alle 21.15.