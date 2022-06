Palermo: voto di scambio con la mafia, arrestato candidato al consiglio comunale di Forza Italia

Uno scandalo travolge il candidato al consiglio comunale di Forza Italia per le elezioni di domenica a Palermo Pietro Polizzi, arrestato per voto di scambio politico-mafioso.

Il candidato tra le fila azzurre, intercettato, prometteva aiuto a un costruttore mafioso vicino a Totò Riina. 'Se sono potente io siete potenti anche voi', spiegava ai boss. In manette anche il suo collaboratore Manlio Porretto.

Adelaide Mazzarino, in ticket con lui nella lista di Forza Italia per il Consiglio comunale, annuncia il ritiro della candidatura: "Queste cose non mi appartengono neppure lontanamente e mettono un macigno sopra la mia passione. Sono talmente sconcertata per la notizia appresa da non avere più la voglia di proseguire, anche perché mai accetterei voti del genere. La mia campagna elettorale finisce qui. Mi spiace solo non potere dare il mio solito contributo al partito nel quale ho sempre creduto con tutta me stessa", scrive in una nota.

"Questa candidatura è sicuramente frutto di un errore e non di un apparentamento con la mafia", ha dichiarato alla stampa il presidente dell'Ars e coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

"Mi assumo interamente la responsabilità dell'errore - ha aggiunto Miccichè -e ho chiesto alla candidata Adelaide Mazzarino, che con Polizzi correva in tandem, di ritirarsi dalla candidatura. Lei ha accettato".