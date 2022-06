Rai presenta la nuova stagione: dallo speciale con Morandi allo show di Marcuzzi e le nuove fiction

Sipario alzato sui palinsesti Rai della prossima stagione. "Tra i programmi troverete novità di grande rilievo. Vi raccontiamo di un percorso di innovazione che è solo l'inizio di un importante cambiamento che dovrà portare la Rai da broadcaster a media company" ha detto l'ad Rai, Carlo Fuortes. "Il passaggio all'organizzazione per generi è un'importante rivoluzione per consentire alla Rai di essere al passo con i tempi - ha spiegato -. Poniamo al centro del nostro lavoro il prodotto e il contenuto che potrà essere fruito in varie forme su tutte le piattaforme".

Gianni Morandi 'speciale' su Rai1, Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan, Stefano De Martino, Mara Maionchi in arrivo su Rai2, Cristiano Malgioglio raccoglie il testimone di Raffaella Carrà su Rai3. Nella prima presentazione dei palinsesti Rai organizzata per generi, l'intrattenimento di prime time, guidato da Stefano Coletta, conferma su Rai1 la tradizione dei marchi più forti, mentre su Rai2 propone una vera rivoluzione all'insegna dell'innovazione e su Rai3 conferma le scelte identitarie ma intende recuperare la satira. Sulla rete ammiraglia torna dall'11 settembre in access prime time il campione d'ascolti 'I soliti Ignoti', guidato da Amadeus che scalda i motori per Sanremo 2023 confermando anche la formula di Sanremo Giovani in onda a dicembre e proponendo a fine estate 'Arena 60 70 80 e 90', per 3 sabati dal 17 settembre al primo ottobre, e guidando anche lo show di Capodanno 'L'anno che verrà". Nel prime time di Rai1 vengono confermati anche 'Tale e Quale Show' di Carlo Conti (dal 30 settembre), 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci dall'8 ottobre e arrivano una serie di eventi, alcuni inediti: venerdì 16 settembre Mara Venier proporrà in prima serata 'Domenica In show' per presentare proprio tutti i protagonisti dell'intrattenimento del nuova stagione, il primo novembre Flavio Insinna guiderà uno 'Speciale Eredità Unicef - Una sera insieme', dall'11 al 18 dicembre si darà spazio al 'Telethon Show', mentre nel periodo delle strenne torna lo show di Capodanno di Roberto Bolle 'Danza con me' (il primo gennaio) e arriva 'Go Gianni Go' il 19 dicembre, una grande festa in musica che vedrà protagonista Gianni Morandi dalla sua Bologna.

Day time: tante novità

La conferma dei cavalli di battaglia inossidabili, da 'La vita in diretta' di Alberto Matano alla 'Domenica In' di Mara Venier, da 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone a 'E' sempre mezzogiorno' di Antonella Clerici, che ha segnato il suo ritorno al timone di un cooking show, a 'L'Eredità' di Flavio Insinna, e una vera pioggia di new entry, concentrate soprattutto su Rai2, caratterizzano l'offerta di intrattenimento del day time della prossima stagione Rai, presentata oggi da Simona Sala, alla guida della direzione genere dedicata. Su Rai1 'Reazione a catena' avrà una coda autunnale fino al 30 ottobre, poi dal 31 ottobre tornerà Insinna e la sua 'Eredità. Confermati anche 'Unomattina' (che, dopo le notizie del Tg1, da inizio al suo appuntamento con il pubblico attraverso ospiti in studio e filmati, dalle 9 alle 10), 'Una mattina in famiglia', 'Storie Italiane', 'Da noi... a ruota libera', 'Il provinciale', 'Linea Verde', 'Linea Blu', 'Linea Bianca'. Su Rai2, nel solco del successo di 'Radio2 Social Club', approda dalle 7 un altro programma di radiovisione, 'Caterpillar A.M.' con Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni.



Tornano 'I Fatti Vostri' con Salvo Sottile, Anna Falchi, Umberto Broccoli, Manuela Aureli e Paolo Fox. E arrivano: 'Bellama'', il talent di parola di Pierluigi Diaco, alle ore 15.15 dal lunedì al venerdì; 'Nei tuoi panni', il docureality sulla famiglia condotta da Mia Ceran alle 17; nel weekend il contenitore 'Sabato Italiano' vedrà susseguirsi 'Italiani Fantastici e dove trovarli', 'Ti sembra normale' e 'Top' mentre la domenica alle 11.15 torneranno Paola Perego e Simona Ventura con 'Citofonare Rai2' e mentre il pomeriggio alle 15 esordirà Elisa Isoardi con il nuovo 'Vorrei dirti che'. Novità anche nel weekend di Rai, dove il sabato Emma D'Aquino condurrà alle 15.15 dal 10 settembre al primo ottobre 'Ribelli', proponendo in ogni puntata il racconto di due personaggi che hanno rotto gli schemi.

Fiction: si punta su crime, misteri e grandi ritratti

La prima serie tv di Marco Bellocchio che torna ad indagare il caso Moro con 'Esterno Notte', interpretato da Fabrizio Gifuni e già applaudito a Cannes e nelle sale cinematografiche e l'attesa ricostruzione della vicenda del generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini con 'Il nostro Generale' di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin) con Sergio Castellitto sono tra gli eventi più attesi dell'autunno per la fiction Rai. La direzione di genere guidata da Maria Pia Ammirati annuncia anche una nuova grande coproduzione europea, 'Sopravvissuti', per la regia di Carmine Elia, con Lino Guanciale e un cast internazionale protagonisti di un mistery drama con al centro una barca a vela che scompare dai radar. Per la nuova stagione arriva anche il restauro in 4K dei i primi quattro titoli del 'Commissario Montalbano', che furono girati in pellicola. In arrivo anche: la seconda stagione di 'Mina Settembre' con Serena Rossi; in nuovi episodi di 'Imma Tataranni' con Vanessa Scalera; il debutto di 'Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso (regia di Alessandro Angelini), dai romanzi di Diego De Silva con Massimiliano Gallo; 'Il giro del mondo in 80 giorni' (regia di Steve Barron, Charles Beeson, Brian Kelly) con David Tennant, una nuova grande coproduzione europea, tratta dal classico di Jules Verne; la docufiction 'Arnoldo Mondadori.



Tante le novità assolute, molte di genere crime: 'Mai più come prima' (regia di Monica Vullo), da un'idea di Maurizio de Giovanni con il vicequestore Alessandro Scudieri (Francesco Arca); la serie tutta al femminile 'Sei donne' (regia di Vincenzo Marra) con Maya Sansa nei panni del pm Anna Conti; 'Il maresciallo Fenoglio' (regia di Alessandro Casale), dai romanzi di Gianrico Carofiglio con Alessio Boni; il thriller 'Fiori sopra l'inferno' (regia di Carlo Carlei), dal best-seller di Ilaria Tuti con un'inedita Elena Sofia Ricci; 'Circeo' (regia di Andrea Molaioli) con Greta Scarano si concentra sul processo agli aguzzini del delitto del Circeo (1975) e la rivendicazione della dignità della donna nel confronto tra un'avvocata e la sopravvissuta al dramma.