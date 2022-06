Finale scudetto: Olimpia Milano batte Virtus Bologna 77-62 ed è 3-1 nella serie

L'Olimpia Milano regola la Virtus Bologna 77-62 al Forum di Assago in gara 4 della finale scudetto della Serie A di basket e si porta 3-1 nella serie, al meglio delle 7. A trascinare la squadra di Ettore Messina un monumentale Shields da 21 punti. Inutili per le V nere i 21 messi a segno da un incontenibile Shengelia. Dopo un primo quarto di marca bianconera con gli ospiti avanti di 6 punti, l'AX Armani Exchange recupera terreno man mano e poi vola nel quarto periodo con un parziale di 18-0 che spezza in due la partita. Appuntamento per gara 5, che potrebbe essere decisiva, giovedì sera a Bologna alle 21.