Papa: è il tempo dell'accoglienza, nella Chiesa c'è posto per tutti

"Nella Chiesa, ciascuno è chiamato ad essere discepolo missionario e a offrire il proprio contributo", ha detto il Papa nella messa per la festa dei santi Pietro e Paolo. "E qui mi vengono in mente due domande - ha proseguito -. La prima è: cosa posso fare io per la Chiesa? Non lamentarsi della Chiesa, ma impegnarsi per la Chiesa. Partecipare con passione e umiltà: con passione, perché non dobbiamo restare spettatori passivi; con umiltà, perché impegnarsi nella comunità non deve mai significare occupare il centro della scena, sentirsi migliori e impedire ad altri di avvicinarsi".

E allora la seconda domanda è: "cosa possiamo fare insieme, come Chiesa, per rendere il mondo in cui viviamo più umano, più giusto, più solidale, più aperto a Dio e alla fraternità tra gli uomini?", ha chiesto il Papa. "Non dobbiamo certamente chiuderci nei nostri circoli ecclesiali e inchiodarci a certe nostre discussioni sterili, ma aiutarci ad essere lievito nella pasta del mondo - ha avvertito Francesco -. Insieme possiamo e dobbiamo porre gesti di cura per la vita umana, per la tutela del creato, per la dignità del lavoro, per i problemi delle famiglie, per la condizione degli anziani e di quanti sono abbandonati, rifiutati e disprezzati". Insomma, "essere una Chiesa che promuove la cultura della cura, la compassione verso i deboli e la lotta contro ogni forma di degrado, anche quello delle nostre città e dei luoghi che frequentiamo, perché risplenda nella vita di ciascuno la gioia del Vangelo: questa è la nostra 'buona battaglia'", ha evidenziato.

Parlando 'a braccio', il Papa ha quindi invitato a "stare attenti a non cadere nel clericalismo. Il clericalismo è una perversione. Il ministro che si fa clericale, con atteggiamento clericale, ha preso una strada sbagliata. Peggio ancora sono i laici clericalizzati. Stiamo attenti a questa perversione del clericalismo". E anche ad evitare le "nostalgie" verso le cose di un tempo e a "non cadere nell''indietrismo', che oggi è alla moda".

Una chiesa senza catene e senza muri

"A volte, come Chiesa, siamo sopraffatti dalla pigrizia e preferiamo restare seduti a contemplare le poche cose sicure che possediamo, invece di alzarci per gettare lo sguardo verso orizzonti nuovi, verso il mare aperto". Ha continuato papa Francesco nell'omelia della messa nella Basilica. "Siamo spesso incatenati come Pietro nella prigione dell'abitudine - ha osservato -, spaventati dai cambiamenti e legati alla catena delle nostre consuetudini. Ma così si scivola nella mediocrità spirituale, si corre il rischio di 'tirare a campare' anche nella vita pastorale, si affievolisce l'entusiasmo della missione e, invece di essere segno di vitalità e di creatività, si finisce per dare un'impressione di tiepidezza e di inerzia".

"Una Chiesa senza catene e senza muri - ha rilevato -, in cui ciascuno possa sentirsi accolto e accompagnato, in cui si coltivino l'arte dell'ascolto, del dialogo, della partecipazione, sotto l'unica autorità dello Spirito Santo".

"Una Chiesa libera e umile - ha aggiunto Francesco -, che 'si alza in fretta', che non temporeggia, non accumula ritardi sulle sfide dell'oggi, non si attarda nei recinti sacri, ma si lascia animare dalla passione per l'annuncio del Vangelo e dal desiderio di raggiungere tutti e accogliere tutti". Perché "nella Chiesa c'è posto per tutti", mentre spesso si diventa "una Chiesa dalle porte aperte ma per congedare, per espellere".