Papa Francesco all'Angelus: "Il lavoro minorile è una piaga sociale"

Il lavoro minorile, l’Ucraina e un aggiornamento sulle sue personali condizioni di salute che gli impediscono di portare a termine l'agenda concordata di viaggi all'estero.

Nell’Angelus di oggi papa Francesco ha toccato, con le sue parole, argomenti di stretta attualità ricordando a tutti che “non siamo isole, siamo al mondo per vivere a immagine di Dio: vivere aperti, bisognosi degli altri e bisognosi di aiutare gli altri".

Nella Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile il Santo Padre ha sottolineato che dobbiamo impegnarci “per eliminare questa piaga perché nessun bambino o bambina sia privato dei suoi diritti fondamentali e costretto o costretta a lavorare. Quella dei minori sfruttati per il lavoro è una realtà drammatica che ci interpella tutti”.

Il Papa ha quindi rivolto ancora una volta il suo pensiero "alla popolazione ucraina afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà, abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace".

Il Pontefice, infine, ha speso parole anche per le popolazioni e le autorità della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan, Paesi che avrebbe dovuto raggiungere ma il cui viaggio è stato rimandato a causa dei problemi di salute che da qualche mese lo stanno affliggendo: “Con grande dispiacere a causa dei problemi alla gamba ho dovuto rinviare lamia visita nei vostri Paesi programmata per i primi giorni di luglio. Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio a cui tengo moltissimo. Vi chiedo scusa per questo. Preghiamo insieme perché con l'aiuto di Dio e delle cure mediche io possa venire da voi al più presto. Siamo fiduciosi".

Prima di salutare i fedeli anche un ringraziamento verso chi dona il sangue: “Esprimo il mio apprezzamento per quanti donano il sangue, un gesto semplice e nobile di solidarietà".