Papa Francesco: "La vita è preziosa, anche quando si sta spegnendo"

"Da vecchi non possiamo fare lo stesso che facevamo da giovani, il corpo ha un altro ritmo e dobbiamo ascoltare il corpo e accettare i limiti: tutti ne abbiamo: anche io devo andare col bastone adesso...". Papa Francesco parla della propria difficoltà a camminare nel corso dell'udienza generale, mentre prosegue un ciclo di catechesi dedicato alla vecchiaia.

Il Papa torna a sottolineare che "la vita sempre è preziosa", "anche quando si sta spegnendo" e rilancia un messaggio della Pontificia Accademia per la Vita: “Una società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa anche nell'anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e quando si sta spegnendo”.

Il Pontefice ricorda che "nella vecchiaia anche una semplice febbre può essere pericolosa. Da vecchi non si comanda più il proprio corpo. Bisogna imparare a scegliere cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio: avere pazienza, scegliere cosa domandare al corpo, alla vita".

Jorge Mario Bergoglio, che ha più volte avuto un problema di sciatica, negli ultimi mesi ha accusato un acutizzarsi dei problemi di mobilità, e nelle ultime settimane, a causa di un problema "alla gamba", e al ginocchio come ha detto egli stesso al Regina Coeli, è dovuto ricorrere sempre più spesso ad una sedia a rotelle.

“La malattia pesa, sull'anziano, in modo diverso e nuovo rispetto a quando si è giovani o adulti. E' come un colpo duro che si abbatte su un tempo già difficile. La malattia del vecchio - osserva il Papa - sembra affrettare la morte e comunque diminuire quel tempo da vivere che già consideriamo ormai breve. Un famoso scrittore italiano, Italo Calvino, notava l'amarezza dei vecchi che soffrono il perdersi delle cose d'una volta, più di quanto non godano il sopravvenire delle nuove. Ma - ha proseguito il Papa a proposito dell'episodio di Gesù che guarisce la suocera di Pietro - la scena evangelica che abbiamo ascoltato ci aiuta a sperare”.

Papa Francesco torna poi a parlare della “cultura dello scarto”, che “sembra cancellare gli anziani”. E avverte: "Sì, non li uccide, ma socialmente li cancella come se fossero un peso da portare avanti, è meglio nasconderli. Questo è un tradimento alla propria umanità. Questa è la cosa più brutta: questo selezionare la vita secondo l'utilità, secondo la giovinezza, e non la vita come è, con la saggezza dei vecchi, con i limiti dei vecchi. I vecchi - ha proseguito il Papa - hanno tanto da darci, c'è la saggezza della vita, tanto da insegnarci, per questo noi dobbiamo insegnare anche da bambini che vadano dai nonni. Il dialogo giovani, bambini, nonni, è fondamentale, per la società, per la Chiesa, è fondamentale per la sanità della vita. Dove non c'è dialogo trai giovani e i vecchi manca qualcosa e cresce una generazione senza passato, cioè senza radici".

Bergoglio ha evidenziato, inoltre, che "oggi il numero degli anziani è notevolmente cresciuto, anche in proporzione ai giovani, perché questo inverno demografico non fa dei figli, e sono tanti gli anziani e pochi i giovani".

"E' la comunità cristiana che deve prendersi cura degli anziani: parenti e amici, ma la comunità. La visita agli anziani va fatta da tanti, assieme e spesso. Dobbiamo sentire la responsabilità di visitare gli anziani che spesso sono soli e presentarli al Signore con la nostra preghiera", ha detto il Pontefice. Una preghiera che Papa Francesco ha chiesto anche per il popolo ucraino: "E per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina, in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana", ha concluso al termine dell'Udienza generale.