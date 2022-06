Papa Francesco: "Tagliare le risorse alla sanità è un oltraggio all'umanità"

Il Papa chiede di sostenere il sistema sanitario affinché tutti abbiano accesso alle cure gratuitamente. "Occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perché continui ad essere gratuito. Tagliare le risorse per la sanità è un oltraggio all'umanità", ha detto Papa Francesco nell'udienza a Federsanità.

Per Papa Francesco occorre perseguire "il bene comune, come rimedio al perseguire interessi di parte. Anche in campo sanitario - ha detto nell'udienza a Federsanità - è frequente la tentazione di far prevalere vantaggi economici o politici di qualche gruppo a discapito della maggior parte della popolazione. E questo vale anche sul piano dei rapporti internazionali".

Papa Francesco ha poi citato la Nuova Carta degli Operatori Sanitari secondo la quale la cura "attiene al valore della giustizia, secondo il quale non ci sono distinzioni di popoli e nazioni, tenuto conto delle oggettive situazioni di vita e di sviluppo dei medesimi, nel perseguimento del bene comune, che è contemporaneamente bene di tutti e di ciascuno".

"La pandemia - ha concluso il Pontefice - ci ha insegnato che il 'si salvi chi può' si traduce rapidamente nel 'tutti contro tutti', allargando la forbice delle disuguaglianze e aumentando la conflittualità".