Pareggio 1-1 tra Germania e Inghilterra nel big match della Nations League

In un match valido per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League (lo stesso girone degli azzurri), Germania e Inghilterra pareggiano 1-1. Di Hofmann, al 51°, la rete che sblocca la sfida Monaco di Baviera, ma all'88° Kane su rigore realizza la rete dell'1-1. In classifica Italia in testa con 4 punti, Ungheria seconda con 3, Germania terza con 2 e inglesi ultimi a quota 1.

Grazie al 50esimo gol di Harry Kane con la maglia del suo Paese, un rigore nel finale segnato con sangue freddo, l'Inghilterra è riuscita ad evitare la seconda sconfitta consecutiva della Nations League. Dopo aver subito una prima sconfitta contro l'Ungheria, sabato nella partita di apertura, l'Inghilterra ha schierato una formazione esperta in una rumorosa Allianz Arena.