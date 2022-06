Pattinaggio: dopo il caso Valieva aumentata l'età minima a 17 anni per la categoria senior

Svolta storica nel mondo del pattinaggio su ghiaccio. Il Congresso dell'International Skating Union (Isu), la federazione mondiale, in corso di svolgimento a Pukhet in Tailandia, ha accettato la proposta di aumentare a 17 anni l'età minima di partecipazione per un evento della categoria senior. Dalla stagione 2023-2024 l'età minima sarà portata a 16 anni, da quella successiva a 17. Cento le federazioni che hanno votato a favore della proposta, sedici quelle contrarie e due astenute. La decisione è stata presa a seguito del delicato caso di positività al doping emerso nel febbraio scorso in ambito Giochi olimpici di Pechino che ha visto coinvolta la pattinatrice russa Kamila Valieva che in quel periodo aveva ancora 15 anni. La nuova regola sarà applicata a tutte e quattro le discipline, pattinaggio di figura, pattinaggio velocità, short track e pattinaggio sincronizzato.