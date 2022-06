Gli investitori temono politiche più aggressive sui tassi, Borse in calo

Apertura in calo per Wall Street, con gli investitori che temono politiche più aggressive sui tassi da parte delle banche centrali, a cominciare dalla Fed per contrastare l'inflazione galoppante. Il Dow Jones perde lo 0,54% , il Nasdaq lo 0,28%.

In Europa prevalgono i realizzi, all'indomani dei guadagni. Oggi la Banca Centrale dell'Australia ha aumentato i tassi di 50 punti base, più del previsto, e ora sale la tensione in vista del consiglio direttivo della Bce di giovedì, mentre proseguono indiscrezioni su un possibile scudo anti spread dell'Eurotower in casi di tensioni sui rendimenti. Le borse europee proseguono in calo: Milano cede l'1,07%, in linea con Francoforte e Parigi, Londra, -0,2%.

Sul fronte dei titoli di Stato, in riduzione lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che viaggia in area 204 punti base con il rendimento del titolo italiano al 3,36%.