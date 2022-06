Per gli Azzurrini qualificazione all'Europeo più vicina

L'Italia Under21 travolge 3-0 in trasferta il Lussemburgo nella gara di qualificazione all'Europeo di categoria che si disputerà il prossimo anno in Romania e Georgia.

Per quanto riguarda la partita, nessun problema per i giovani del ct Nicolato. Vignato sblocca il risultato al 20', Pellegri raddoppia al 33'. Nella ripresa Gaetano firma il tris al 9'. Con questo successo gli azzurrini salgono in vetta al Gruppo F a quota 20 punti, uno in più dell'Irlanda e tre di vantaggio sulla Svezia: entrambe hanno giocato una gara in più dell'Italia.