Peskov: "Non escluso" un incontro Putin-Zelensky, ma "solo per firmare un certo documento"

Nel quotidiano punto stampa al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è stato chiesto di commentare la disponibilità espressa ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a incontrare il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. "Nessuno esclude a priori un simile incontro - ha detto - e nessuno l'ha mai fatto. Tuttavia, deve essere preparato. Se Putin e Zelensky si incontrassero mai, ciò sarà fatto esclusivamente per definire un certo documento", quello ossia di un accordo di pace. "Il lavoro sul documento - ha aggiunto - si è interrotto molto tempo fa e non è ripreso".

“Crediamo che gli Stati Uniti stiano aggiungendo di proposito e diligentemente benzina sul fuoco. La fornitura di armi americane all'Ucraina non contribuisce a risvegliare la voglia di Kiev di riprendere i colloqui di pace”, ha inoltre affermato Peskov, sottolineando di non credere alle rassicurazioni di Zelensky sul fatto che Kiev non attaccherà il territorio russo nel caso in cui ottenga sistemi missilistici a lancio multiplo a lungo raggio di fabbricazione statunitense.

Tra le altre questioni affrontate da Peskov, il trasporto del grano “su cui non c'è ancora un accordo” con l'Ucraina, che prima “si deve occupare dello sminamento dei porti”, la prossima visita di Putin in Turchia, l'effetto del sesto pacchetto di sanzioni europee: "Probabilmente avranno un impatto negativo sull'intero continente, tanto per gli europei che per noi e per l'intero mercato energetico".

Rispetto infine alla circostanze della morte di Frederic Leclerc-Imhoff, giornalista dell'emittente francese Bfm-Tv, ha detto: "Per trarre conclusioni, c'è bisogno di informazioni dettagliate su dove è successo, in quali circostanze, che cosa è la verità e che cosa non lo è. Non disponiamo di queste informazioni".