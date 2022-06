Peste suina, due casi infetti nel Lazio: sono animali di allevamento in zona perimetrata

"La peste suina provocata dai cinghiali entra in un piccolo allevamento della zona perimetrata. Sono stati rilevati, infatti, due casi di positività. Queste sono le notizie appena fornite dall'Istituto Zooprofilattico. Tutti i capi saranno immediatamente abbattuti da parte dei servizi veterinari della Asl ed è in corso la riunione della task-force". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Coldiretti: 50mila maiali a rischio nel Lazio

Sono quasi cinquantamila i maiali allevati nel Lazio a rischio per la peste suina africana (Psa) che è spesso letale per questi animali, ma non è, invece, trasmissibile agli esseri umani e nessun problema riguarda la carne. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti dopo i 2 casi di peste suina individuati in un piccolo allevamento della zona perimetrata "rossa".

La Coldiretti chiede l'introduzione di misure di sostegno per il settore al fine di tutelare il reddito degli allevatori, ma anche per intervenire su un deciso contenimento della popolazione dei cinghiali che rappresentano il vettore di trasmissione della malattia.