Piazza Affari ancora in calo, nuovo tonfo per Saipem. Scende il petrolio, non il gas

Sui mercati dominano gli effetti delle parole di ieri al Congresso degli Stati Uniti di Jerome Powell, governatore della banca centrale americana, la Fed. La priorità, ha detto, sarà la lotta all'inflazione. Dunque, avanti con i rialzi dei tassi, anche a costo di effetti recessivi che, per Powell, gli Stati Uniti sono in grado di sopportare perché il mercato del lavoro è solido. L'obiettivo di un atterraggio morbido dell'economia - ha detto - è ora più complicato, anche perché ci sono fattori fuori controllo, come la guerra in Ucraina e le strozzature della produzione per i lockdown in Cina.

Ieri i listini americani hanno chiuso poco sotto la parità, lieve calo anche per i future che anticipano l'apertura delle 15.30. I timori per la frenata dell'economia, anche dopo l'inflazione nel Regno Unito, arrivata al 9,1%, hanno invece spinto al ribasso le borse europee. A Milano ieri l'indice Ftse Mib ieri ha avuto il calo maggiore, -1,36%. In apertura oggi -1,11% per Milano. Nel resto d'Europa Londra -0,94%, Francoforte e Parigi -1,10%.

Le ipotesi di recessione hanno portato al ribasso del prezzo del petrolio, con il Brent a quota 109,5 dollari al barile (-2%), mentre è in salita il gas, a quota 129,3 euro al megawattora (+1,7%).



Lo spread Btp/Bund è a quota 199 punti base, uno in meno di ieri. Ieri il rendimento del Btp decennale è sceso di 14 punti base. Secondo alcune analisi, i timori di frenata dell'economia fanno pensare che in futuro i tassi si abbasseranno.

A Piazza Affari in evidenza la banca Monte dei Paschi di Siena, +0,07%, dopo la presentazione del piano industriale: previsto un utile netto di 1 miliardo di euro nel 2024. Ma anche uscite volontarie di 4.000 addetti e la chiusura di 150 filiali.



Tra i titoli del Ftse Mib, nuovo tonfo per Saipem, -13%, dopo il -21%, dopo il lancio dell'aumento di capitale da 2 miliardi. Cali oltre il 2% anche per Eni, Leonardo, Cnh Industrial e Azimut. Sulla parità solo Atlantia e Italgas.