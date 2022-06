Piazza Affari in netto calo, Saipem rimbalza dopo la serie di tonfi

Piazza Affari in calo e in peggioramento con l'andare avanti della seduta. Alle 16 l'indice Ftse Mib segna -0,8%. Nel resto d'Europa negativa anche Parigi, -0,3%, mentre sono in lieve rialzo Londra (+0,6%) e Francoforte (+0,5%). Lieve calo anche per Wall Street: -0,1% per l'indice Dow Jones, -0,3% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

In evidenza a Piazza Affari proprio due titoli in cui era azionista di peso Leonardo Del Vecchio, scomparso questa mattina: Mediobanca, -2,67%, e Generali, -2,81%. Tra i titoli del Ftse Mib fanno peggio Unipol, -3%, e Banco Bpm -3,27%. Alla borsa di Parigi -1,7% per Essilor Luxottica.

Al contrario forte rimbalzo, dopo la serie di ribassi della scorsa settimana, per Saipem: +43% per il titolo, che ora è sospeso per eccesso di rialzo.

Mentre al G7 in corso in Germania indiscrezioni indicano come vicino un accordo sul tetto al prezzo di gas e petrolio, il petrolio Brent è stabile, a quota 109 dollari al barile; +2% invece per il gas destinato all'Europa, quotato ad Amsterdam, a quota 131 euro al megawattora.