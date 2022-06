"Piazza Repubblica del Donetsk" è il nuovo indirizzo dell'ambasciata Usa a Mosca

È stato nominato “Piazza della Repubblica popolare di Donetsk” l'incrocio di fronte all'ambasciata americana a Mosca. La notizia è confermata dal Consiglio comunale della capitale russa dopo aver accolto l'opinione espressa dai cittadini che hanno risposto a un sondaggio online sponsorizzato dal Comune. A onor di cronaca si sono espressi solo 278mila cittadini, sui 12 milioni di moscoviti, a conferma dell'apatia con cui è stata accolta in Russia l'operazione militare speciale contro l'Ucraina.

"I moscoviti hanno scelto un nome per una piazza nel quartiere di Presnensky. Il numero maggiore di voti, il 44,96 per cento, è andato a Piazza della Repubblica popolare di Donetsk", ha annunciato il Comune. La Piazza, che fino a ora non aveva un nome, si trova all'incrocio fra le vie Konyushkovksya e Bolshoi Devyatinsky.

Non è un'iniziativa del tutto nuova, né un'invenzione russa. Infatti, già dal 2018 a Washington, l'indirizzo dell'ambasciata russa è “Nemtsov Plaza”, dal nome dell'oppositore di Vladimir Putin ucciso di fronte al Cremlino nel 2015. Nulla a che vedere con la provocazione all'ambasciata russa fatta qualche giorno fa nella capitale americana, dove ignoti hanno installato un palo di ferro con un cartello verde che segnala "President Zelensky Way" proprio di fronte all'ingresso della poderosa sede diplomatica di Mosca.

La guerra della toponomastica proseguirà, hanno anticipato le autorità locali a Mosca, con l'intitolazione dello spazio di fronte all'ambasciata tedesca, in “Piazza della Repubblica Popolare di Luhansk”.