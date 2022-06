Pioggia di vendite sui mercati, Piazza Affari maglia nera

Crollo per Piazza Affari, la peggiore in Europa dopo le decisioni della Bce: Milano cede il 5,17% in una sola seduta, con l'indice del settore bancario che sprofonda dell'8,57%: Bper -13%, Banco Bpm -12%, Unicredit -9,10%, Intesa Sanpaolo -7,38%. Vendite anche su Londra -2,12%, Parigi -2,69%, e Francoforte -3,08%.

Vola Lo spread: 234 punti base mentre il rendimento decennale sale al 3,85%, ai massimi dal 2014. Non fa meglio Wall Street dopo il dato sull'inflazione a maggio salita all'8,6%, il massimo dal 1981. Il DJ cede oltre il 2% il Nasdaq a metà seduta si assesta introno al -3,5%. e Bankitalia lancia un nuovo allarme: il pil salirà meno delle attese, mentre l'inflazione è destinata a durare.