Pnrr, Speranza firma contratti per 6mila progetti: "Una sanità più vicina alle persone"

Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato i contratti istituzionali di sviluppo con regioni e province autonome, nell'ambito del Pnrr: "6mila progetti per costruire il Servizio sanitario nazionale del futuro - così il ministro in un post sui suoi profili social - nasceranno 1.350 case di comunità, aperte fino a 24 ore al giorno, e 400 ospedali di comunità ".

Speranza sottolinea come i progetti siano stati messi in cantiere "con 30 giorni di anticipo rispetto alla milestone europea (tappa, n.d.r) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", e cioè la scadenza prossima del 30 Giugno. "Così, la sanità sarà più vicina ai bisogni delle persone", conclude il ministro nel post.

Pnrr e sanità: tutte le risorse economiche in campo

Secondo il Pnrr - presentato dal governo all'Unione Europea - al capitolo salute in tutto sono destinati 15,63 miliardi di euro (in diverse tranche), dei quali 7 miliardi, per le "reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", e 8,63 miliardi, per "innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'Ssn" (Sistema sanitario nazionale).

Nello specifico, per "reti" si intendono il rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio, potenziando e creando ex novo, strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, sviluppo della telemedicina, ed "una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari".

Nel capitolo "innovazione" invece, nel piano ci si impegna "all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, completamento e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)", miglioramento dei Lea (livelli essenziali di assistenza", questo - così nel piano - "Attraverso più efficaci sistemi informativi."

Le altre risorse per la sanità (stanziate dallo Stato)

Con l’ultima legge di bilancio le risorse del "Fondo sanitario nazionale" (quanto lo stato spende ogni anno) sono arrivate a 124 miliardi (nel 2019 erano stati 114): con un incremento previsto di 2 miliardi di euro nel 2023 e nel 2024.