"Polizia, stanno girando un porno!". Ma è il documentario sugli allenamenti di Dominic Thiem

Il tennista austriaco Dominic Thiem, alle prese da un anno con problemi fisici in particolare al polso, ha confermato che non giocherà nel prestigioso torneo di Wimbledon, al via a Londra il prossimo 27 giugno. Suo malgrado, è lo stesso al centro delle cronache per quanto avvenuto a Traiskirchen, cittadina dell'Austria dove si sta allenando: i vicini hanno chiamato la Polizia per i rumori provenienti dalla sua abitazione, convinti che si stesse producendo un film a luci rosse: in realtà erano corso le riprese di un documentario sul recupero fisico dell'atleta. "Non è la prima volta che mi succede. È sempre divertente e lo capisco, anche perché, a volte, quando mi alleno, urlo molto e faccio strani rumori", ha spiegato Thiem.