Processo Depp-Heard, la giuria si interroga sul titolo dell'articolo del WP

Nessun verdetto nel primo giorno di camera di consiglio per i giurati del processo per diffamazione che vede schierati uno contro l’altro Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard. Forse potrebbero passare alcuni giorni prima che il giudice possa prendere una decisione finale e, nel frattempo, i 7 giurati hanno chiesto al giudice delucidazioni su come dover interpretare ciò che la Heard nel scrisse, nel 2018, sul Washington Post, ovvero l'editoriale in cui parlava di violenza ed il relativo titolo accusatorio verso il marito, cosa che scatenò poi il titolo del SUN per il quale Depp fece causa al tabloid.

Il giudice Penney Azcarate ha dichiarato: “Penso che ci sia confusione perché ciò di cui si discute è racchiuso nel titolo dell’editoriale, quindi penso che i giurati si chiedano se il problema sia nell’intero editoriale o soltanto nel titolo, ma è chiaro che il titolo è la dichiarazione”.

Si discute su questo, perché il titolo dell’editoriale è una delle affermazioni che la giuria deve valutare per determinare un giudizio in favore di Depp, così come se le dichiarazioni nel contenuto dell’editoriale della Heard siano diffamatorie.

Gli avvocati della Heard hanno sempre sottolineato che Depp non viene mai nominato nell’editoriale, ma gli avvocati di lui ritengono che sia chiaro che è a lui che ci si riferisce.

Negli Stati Uniti, per agevolare i membri della giuria a raggiungere la propria decisione, viene fornito un questionario dove è specificato che per esserci diffamazione “deve essere provato in modo chiaro e convincente che ogni dichiarazione sia stata pubblicata: nella consapevolezza che fosse falsa o nonostante la forte consapevolezza che l’affermazione potesse essere falsa”.

Se, da un lato, il team legale della Heard ha specificato che il titolo accusatorio verso Depp non sia stato scritto dall'attrice, gli avvocati di Depp hanno fatto notare che Amber lo abbia twittato senza contestarlo.

E la giuria, oggi, torna al lavoro.