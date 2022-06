Amber Heard condannata per aver diffamato Johnny Depp: dovrà risarcirlo con 15 milioni di dollari

Alla fine la giuria rientra in aula e si presenta con un giudizio unanime sul processo tra Depp e Heard che dà la vittoria senza mezzi termini a Johnny Depp. L'attore in pratica è riuscito a dimostrare di essere stato diffamato dalla ex moglie attraverso l'articolo pubblicato sul Washington Post. la giuria ha anche stabilito l'entità del risarcimento per Depp, quantificato in 10 milioni di dollari, contro i 50 richiesti dall'attore). Ad Heard è stata inflitta anche una penale di 5 milioni di dollari.

La giuria ha assegnato ad Amber Heard 2 milioni di dollari di danni per la controquerela contro l'ex marito Johnny Depp. La richiesta della Heard era stata di 100 milioni di dollari.

L'attrice Amber Heard ha diffamato l'ex marito Johnny Depp descrivendosi come vittima di violenza domestica, ha concluso la giuria di un tribunale Americano al termine di un processo molto pubblicizzato dopo aver offerto un tuffo nell'intimità delle due star di Hollywood. I sette giurati hanno risposto affermativamente alla domanda se il

titolo e due brani di un editoriale, pubblicato nel 2018 da Amber Heard, conteneva commenti diffamatori su Johnny Depp.

Pochi minuti prima la giuria giuria era torna in camera di consiglio. La giudice Penny Azcarate aveva rimandato la giuria in camera di consiglio perché i giurati non avevano assegnato una cifra compensatoria della eventuale diffamazione nel loro verdetto.

Una piccola folla, nulla rispetto alle giornate "calde" del processo, si è radunata fuori dalla corte di Fairfax in Virginia proprio per ascoltare l'esito del processo Depp contro Heard. Una donna ha in mano un cartellone decorato con cuoricini e la scritta "giustizia per Johnny".

La giuria di Fairfax aveva affermato di aver raggiunto un verdetto, atteso per le 15 locali, le 21 in Italia, ma alla fine mancava un pezzo della sentenza e quindi i sette giurati sono stati invitati a tornare in riunione.

La causa riguarda l'ormai noto procedimento per diffamazione intentato da Johnny Depp, con una richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari, contro la sua ex moglie Amber Heard, che ha testimoniato come Depp l'abbia aggredita fisicamente e sessualmente in più occasioni.

La giuria dovrebbe anche raggiungere un verdetto in merito alla contro-richiesta di risarcimento di 100 milioni di dollari che Heard ha presentato contro Depp. Heard ha detto che è stata diffamata quando l'avvocato di Depp ha definito le sue accuse una bufala.

I verdetti dovrebbero essere letti all'interno del tribunale della Virginia, ma non si sa adesso quali saranno i tempi.

Depp non ha aspettato in Virginia la decisione e non sarà presente alla lettura del verdetto della giuria perché si trova ancora in Gran Bretagna dove ieri ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. "A causa di impegni di lavoro presi prima del processo, fisicamente non sarà in aula, ma si collegherà per guardare l'esito della vertenza dal Regno Unito", ha detto una fonte vicina all'attore.