Prudenza su listini, più caro il petrolio

Borse in attesa con gli investitori attenti alle questioni di politica monetaria. E’ iniziata infatti la due giorni della BCE, ad Amsterdam, che culminerà domani con l'annuncio delle decisioni, pressoché scontate: il definitivo ritiro del QE a questa riunione ed un aumento dei tassi d'interesse di 25 o 50 punti base nella riunione in calendario a luglio.



L'obiettivo dell'Eurotower, di fronte ad un'inflazione galoppante, che sta ora condizionando anche la crescita dei salari, è arrivare ad un punto di neutralità dei tassi di interesse. I futures su Wall Street lasciano presagire un avvio in ribasso. In questo clima Milano cede lo 0,42%. Londra segna - 0,36%. Francoforte è perde lo 0,51% e Parigi lo 0,69%. In rialzo il prezzo del greggio: il Brent supera i 122 dollari il barile, il Wti è indicato a 118 dollari. Il rendimento del nostro btp decennale è al 3,46% mentre il rapporto di cambio tra euro e dollaro si presenta intorno a 1,07.