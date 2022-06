Pulmino si ribalta sull'A4 tra Marcallo Mesero e Novara: morto un dodicenne

Un pullmino sul quale viaggiavano 4 adulti e 4 minori si è ribaltato nella serata di ieri sulla A4, in direzione Torino, tra i caselli di Marcallo Mesero e di Novara Est. Nell'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Novara Est, un ragazzino di 12 anni è deceduto dopo essere stato soccorso e portato in ospedale.

Il 12enne era a bordo di un pullmino di una società calcistica, di ritorno da una competizione giovanile di calcio. Viaggiava sul pulmino di una società sportiva di Bellinzago Novarese, di ritorno dalla Versilia, dove aveva partecipato a un torneo giovanile di calcio. Altri 4 passeggeri hanno riportato ferite non gravi e sono ricoverati nell'ospedale di Magenta.