Putin: risponderemo in modo speculare in caso di basi Nato in Svezia e Finlandia

La Russia risponderà in caso di schieramento di basi Nato in Svezia e Finlandia, ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, commentando con i giornalisti nel corso della sua visita ad Ashgabat in Turkmenistan dove si è svolto il vertice dei cinque Paesi rivieraschi del Mar Caspio, secondo quanto riportato da Ria Novosti. "Dovrebbero capire che prima non c'erano minacce per loro, e ora nel caso di un dispiegamento di contingenti militari e di infrastrutture della Nato saremo costretti a rispondere in modo speculare e creare le stesse minacce ai territori da cui vengono create minacce per noi". Putin ha quindi affermato di non poter escludere future tensioni nelle relazioni di Mosca con Helsinki e Stoccolma per la loro adesione alla NATO.

"Per noi, l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato non è affatto la stessa cosa rispetto all'adesione dell'Ucraina" alla Nato: "sono cose completamente diverse", ha sottolineato Putin. "Lo capiscono molto bene. Stanno semplicemente gettando questa tesi nell'opinione pubblica per dimostrare che sì, la Russia non voleva, e ora è stata costretta a subire" questo doppio ingresso nella Nato. "No. Questa è una cosa completamente diversa" ha concluso.

Il presidente russo ha accusato l'Alleanza atlantica di cercare di affermare la sua "supremazia"attraverso il conflitto in Ucraina. "L'Ucraina e il benessere del popolo ucraino non sono l'obiettivo dell'Occidente e della Nato, ma un mezzo per difendere i propri interessi", ha detto Putin ai giornalisti. "I leader dei Paesi Nato vogliono affermare la loro supremazia, le loro ambizioni imperiali", ha aggiunto.

Sull'attacco che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuck, provocando almeno 18 morti, il leader russo ha affermato: “Il nostro esercito non attacca nessun sito di infrastrutture civili, durante l'operazione militare speciale in Ucraina. Abbiamo tutte le capacità di sapere cosa si trova dove", ha precisato Putin e “a Kremenchuck non c'è stato alcun attacco terroristico”.

Il presidente russo, ritornando sullo scopo dell'invasione dell'Ucraina, ha riferito che "non è cambiato nulla nell'operazione speciale in Ucraina", ma che "le tattiche possono essere diverse". Putin ha quindi assicurato che le forze russe stanno avanzando in Ucraina e stanno raggiungendo gli obiettivi previsti dai piani e ha poi ripetuto che "l'obiettivo finale dell'operazione speciale è proteggere il Donbass e creare le condizioni per garantire la sicurezza della Russia".

In risposta alle battute dei leader del G7 che, al castello di Elmau, in Germania, nel corso dell'ultimo vertice avevano scherzosamente detto di essere pronti a mettersi a petto nudo per essere "piu' fichi" del capo del Cremlino, Putin ha detto: "Non so come volessero spogliarsi, ma penso che sarebbe uno spettacolo disgustoso".