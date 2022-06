Quarto quesito: le ragioni del SI' e quelle del NO

Il prossimo 12 giugno si apriranno i seggi per i referendum abrogativi, indetti dal Presidente della Repubblica il 6 aprile scorso. Cinque quesiti a cui i cittadini sono chiamati a rispondere con un SI' o con un NO, per decidere se abrogare o meno alcuni articoli di legge in materia di giustizia. Abbiamo chiesto, per ogni quesito, un commento sul possibile voto.

Le ragioni per votare SI' di Pierantonio Zanettin, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia

“La giustizia nel nostro paese è un problema irrisolto da decenni. I problemi evidenziati dal caso di Enzo Tortora, più di trenta anni fa, rimangono ancora sul tappeto. Nel frattempo il dibattito è stato inquinato per tanti anni da una deriva giustizialista. Una vittoria del Si costituirebbe una svolta in senso garantista, per ottenere davvero un giudice terzo ed imparziale e l’affermazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Perciò questa occasione storica non può andare perduta. Finora le valutazioni di professionalità per le carriere dei magistrati sono state prerogativa solo dei loro capi ufficio. Ne è risultato che sono positive nel 99,9 per cento dei casi. Chiediamo invece che su di esse possano esprimere un voto sia gli avvocati che i professori universitari che siedono nei consigli giudiziari. In questo modo potremo far emergere la meritocrazia e premiare il magistrato laborioso e produttivo”.

Le ragioni per votare NO, di Domenico Gallo presidente Comitato per il NO

"A norma dell'articolo 105 della Costituzione: 'Spettano al consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.' La valutazione professionale dei magistrati è una competenza che la Costituzione assegna all’organo di autogoverno, che decide anche sulla base dei pareri formulati dal Consiglio Direttivo della Cassazione e dai Consigli giudiziari. Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione è un organismo formato sulla falsariga del Consiglio Superiore della magistratura. E’ composto da membri di diritto (il primo Presidente, il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio nazionale forense), da 8 magistrati eletti dai loro colleghi, nonché da 2 professori universitari e da un avvocato (membri laici). I consigli giudiziari sono organismi territoriali anch’essi formati sulla falsariga del consiglio superiore della magistratura. Essi sono composti da membri di diritto (il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale e il presidente dell'ordine degli avvocati), da magistrati eletti dai loro colleghi e da membri laici, avvocati e un professore universitario, nominati con metodi vari e da un componente eletto dai Giudici di Pace. I Consigli formulano pareri su questioni che riguardano l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici giudiziari, esercitano la vigilanza sulla condotta dei magistrati in servizio e formulano le pagelle relative all’avanzamento in carriera dei magistrati. Su queste ultime due competenze hanno voce solo i componenti togati.

Il quesito chiede che alla valutazione dell’operato dei magistrati partecipino anche avvocati e docenti universitari, i cosiddetti laici. In realtà, già adesso, la legge prevede che gli avvocati debbano esprimere una valutazione, poiché, ai fini della formulazione del parere sulla professionalità: 'il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni.' Di tutti i quesiti referendari proposti, questo è quello più inoffensivo, perché – quale che sia il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Cassazione – l’ultima parola spetta al CSM, che decide".