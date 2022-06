Quindicenne accoltellato a Roma: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita

È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita il 15enne accoltellato a un braccio da un gruppo di coetanei all'altezza della fermata metro Lepanto, nel cuore di Roma. Dalle prime ricostruzioni sembra che il minorenne sia stato raggiunto da una pugnalata sferrata da un coetaneo che è poi fuggito insieme ad altri 3 giovani. Il ragazzino ferito è di origini capoverdiane. Il ferimento è arrivato al culmine di una lite scoppiata, spiegano gli inquirenti, per futili motivi. Sul caso sono al lavoro gli agenti del commissariato Prati e della Squadra Mobile che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.