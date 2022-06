Quinto quesito: le ragioni del SI' e quelle del NO

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”

Il prossimo 12 giugno si apriranno i seggi per i referendum abrogativi, indetti dal Presidente della Repubblica il 6 aprile scorso. Cinque quesiti a cui i cittadini sono chiamati a rispondere con un SI' o con un NO, per decidere se abrogare o meno alcuni articoli di legge in materia di giustizia. Abbiamo chiesto, per ogni quesito, un commento sul possibile voto.

Le ragioni per votare SI' di Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d'Italia

“Fratelli d'Italia voterà tre SI' al quesito sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. In realtà non si può parlare di una vera e propria riforma come la dipingono i proponitori, dal momento che vengono solo abrogate le firme che devono essere raccolte da un magistrato per candidarsi nel Csm. Con questa abrogazione i proponenti del referendum ritengono di potere cancellare il peso delle correnti all'interno della magistratura, che tanto male ha fatto all'onorabilità sociale della magistratura stessa e che tanto ha inquinato la vita pubblica italiana. Per Fratelli d'Italia la vera rivoluzione è il sorteggio dei giudici che devono andare al Csm così come proposto in sede di riforma del Csm della Cartabia. I proponenti del referendum non hanno accolto la nostra idea: per noi il sorteggio è ciò che eradica completamente la cancrena correntizia in magistratura che ha promosso i giudici per affiliazione e non per merito. In questo modo hanno deciso chi andava a fare il capo delle procure o quali indagini venivano svolte. Questo referendum consentirebbe a un magistrato di candidarsi anche senza la raccolta delle firme: non cambierà moltissimo ma è un primo passo verso il contrasto allo strapotere delle correnti all'interno del Csm. Per FdI, anche se si tratta solo di un timido passo rispetto al sorteggio che avevamo indicato, è comunque un primo segnale verso una magistratura che deve essere riformata”.

Le ragioni per votare NO di Alfiero Grandi, Comitato per il NO

"Il quesito incide sulle modalità di presentazione dei candidati per l’elezione al Consiglio Superiore della Magistratura. La disciplina attuale prevede che i candidati in ciascun collegio debbano essere proposti da una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. Il quesito elimina la lista, facendo si che ciascun magistrato si possa candidare senza bisogno dell’appoggio di un gruppo di magistrati che sostenga la sua candidatura. Secondo i promotori in questo modo si farebbe venire meno l’influenza delle correnti nella elezione dei membri del Csm. A ben vedere l’obiettivo che il referendum si propone (marginalizzare il peso delle aggregazioni di magistrati nella elezione dei membri del Csm) non può essere condiviso, perché l’elezione dei propri rappresentanti in un organo di autogoverno di rilievo costituzionale necessariamente comporta un confronto fra orientamenti culturali (e politici) differenti, non è una competizione fra qualità personali, che restano sconosciute se il magistrato non partecipa alla vita associativa. Per giunta si tratta di un obiettivo velleitario perché il singolo magistrato, che non sia capace di trovare 25 colleghi che sostengano la presentazione della sua candidatura, non ha nessuna possibilità di essere eletto, avendo bisogno di ottenere almeno 500 voti. In realtà l’eventuale approvazione del quesito da parte degli elettori non comporta alcuna riforma del Csm, ma solo un allungamento della scheda elettorale, che conterrà più nomi. In definitiva si tratta di un quesito, non si comprende se più inutile o bizzarro, che propone una non riforma: esprime soltanto un segnale politico di diffidenza verso l’associazionismo ed il pluralismo culturale all’interno del corpo dei magistrati".