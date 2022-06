Radiata dall'Ordine dei medici la dottoressa no vax Barbara Balanzoni

Messa alla porta per l'aggressività e la violenza della sua campagna No vax. È quanto accaduto alla dottoressa Barbara Balanzoni, l'anestesista radiata dall'Ordine dei medici di Venezia.

Secondo l'Ordine, Balanzoni ha assunto "con toni violenti e aggressivi" una posizione di totale rigetto di tutta la gestione della pandemia, conducendo una campagna di aggressione verbale contro colleghi, ospedali, il ministero e lo stesso Ordine. La dottoressa, secondo i suoi colleghi, ha "insultato senza ritegno, usato frasi e parole volgari e scurrili".

47enne di origini bolognesi, la dottoressa Balanzoni si è laureata nel 1999 per poi specializzarsi in Anestesia e rianimazione a Verona nel 2004. Iscritta all'Albo di Venezia dove prestava servizio, attualmente era una anestesista libera professionista. E' stata anche medico militare e ha dichiarato di non riconoscersi nella definizione No vax.

"Non seguo l'Ordine di Venezia, solo il giuramento di Ippocrate. E continuerò a seguire questa strada", ha commentato Balanzoni su Twitter, annunciando un ricorso alla Commissione centrale e un "passaggio in Cassazione".