Recuperato in 48 ore uno speleologo ferito nella grotta S'Edera in Sardegna

È stato estratto questa mattina all’alba lo speleologo di 30 anni caduto domenica pomeriggio, durante l'esplorazione della grotta S'Edera, a Urzulei, in provincia di Nuoro. Le operazioni di soccorso sono durate circa 48 ore e hanno impegnato una novantina di specialisti arrivati da tutta Italia. Lo speleologo si è fratturato una gamba dopo una caduta a una profondità di circa 180 metri, intorno a 500 metri dall'ingresso, nella zona della grotta denominata Pozzo della Grande Marmitta. L'allarme è stato dato dai compagni di esplorazione.

Decine i tecnici arrivati da tutta Italia: vigili del fuoco e specialisti del Cnas, il Soccorso alpino e speleologico, hanno operato incessantemente per assistere il ferito ed estrarlo dalla grotta. Per far passare la barella nei punti più stretti sono stati necessari interventi di disostruzione con microcariche esplosive: hanno contribuito i tecnici disostruttori provenienti da Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio e Umbria, arrivati con un elicottero dell'Aeronautica militare decollato da Pratica di mare, vicino, Roma. Altri specialisti sono arrivati dalla Toscana e Lazio hanno fornito supporto per la manovra di recupero e alla logistica.