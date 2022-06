Referendum abrogativi: negli ultimi 25 anni il quorum è stato raggiunto una sola volta

Il 12 giugno gli elettori italiani sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti referendari in materia di giustizia, promossi dai radicali e dalla Lega.

Per la validità del referendum abrogativo, l'art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50% + 1) dei voti validamente espressi.

Nei 76 anni di storia repubblicana si sono svolti 73 referendum nazionali (con i cinque di domenica si raggiungerà quota 78), di cui 67 abrogativi, quattro costituzionali, uno consultivo e uno istituzionale. Quest'ultimo riguarda proprio quello con cui il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica, il 2 giugno 1946.

Nel 1974 si svolse la prima consultazione abrogativa, sulla legge Fortuna-Baslini, con la quale era stato introdotto in Italia il divorzio. In quell'occasione l'affluenza fu dell'87,7% e vinse il "no" con il 59,3% dei voti. Si trattò di un'affluenza record tra le consultazioni abrogative, seconda in generale solo al referendum del '46 sulla forma istituzionale dello Stato (89,1%).

Dal 1974 al 1995, ad eccezione del referendum su caccia e pesticidi del 1990, il quorum è stato raggiunto in tutte le altre 8 consultazioni.

Questa tendenza si è invertita a partire dal referendum del 1997. Delle 8 consultazioni effettuate, solo quella del 2011, sulla gestione pubblica dell'acqua, raggiunse il quorum, con un'affluenza del 54,8% degli aventi diritto.

Referendum abrogativi

1974 - quorum raggiunto (87,7%)

1978 - quorum raggiunto (81,2%)

1981 - quorum raggiunto (79,4%)

1985 - quorum raggiunto (77,9%)

1987 - quorum raggiunto (65,1%)

1990 - quorum non raggiunto (~43,5%)

1991 - quorum raggiunto (62,5%)

1993 - quorum raggiunto (~77%)

1995 - quorum raggiunto (~57%)

1997 - quorum non raggiunto (30,2%)

1999 - quorum non raggiunto (49,6%)

2000 - quorum non raggiunto (~32%)

2003 - quorum non raggiunto (25,5%)

2005 - quorum non raggiunto (25,5%)

2009 - quorum non raggiunto (23,3%)

2011 - quorum raggiunto (54,8%)

2016 - quorum non raggiunto (31,2%)