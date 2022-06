Regno Unito, oggi il primo trasferimento di migranti in Ruanda. Vescovi contro il piano del governo

Scatta oggi, con un primo volo in partenza entro sera, la fase operativa del contestato piano messo in cantiere dal governo di Boris Johnson per il trasferimento in Ruanda - concordato con le autorità locali - di parte dei migranti illegali sbarcati di recente nel Regno Unito dalla Francia attraverso la Manica e in attesa di risposta a domande di richiesta di asilo.

Lo ha confermato la ministra degli Esteri, Liz Truss, dopo le decisioni dei giudici che hanno respinto le istanze di sospensiva presentate da varie organizzazioni umanitarie; mentre non si spengono comunque le critiche all'iniziativa, ultime in ordine di tempo quelle dei vertici religiosi della Chiesa d'Inghilterra: la confessione cristiana nazionale di riferimento dell'isola, guidata nominalmente dalla regina.

La Chiesa, per bocca degli arcivescovi di Canterbury e di York, Justin Welby e Stephen Cottrell, ha denunciato nelle ultime ore il cosiddetto piano Ruanda - già attaccato da opposizioni politiche, da ong, dall'Onu e persino da dichiarazioni provate attribuite all'erede al trono Carlo - come una scorciatoia "immorale" che "getta vergogna sulla Gran Bretagna".

Parole a cui Truss, intervistata stamane in tv, ha replicato difendendo al contrario ancora una volta il progetto come un modo per scoraggiare il traffico di clandestini e lo sfruttamento della disperazione umana da parte di criminali e scafisti. Un progetto non solo politicamente legittimo e giuridicamente legale, ha sostenuto, ma anche "conveniente" e "completamente morale".

La titolare del Foreign Office non ha peraltro precisato quanti migranti saranno inviati stasera verso il limbo ruandese (a migliaia di chilometri dal Regno) col primo volo organizzato dal ministero dell'Interno guidato dalla sua collega Priti Patel: numero che secondo i media è stato ridotto per questo trasferimento iniziale a 11 persone.