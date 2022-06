Rilevata diossina nell'aria superiore alla norma a Fiumicino, secondo le rilevazioni Arpa

Ha superato il limite stabilito dall'OMS il valore delle diossine presente nell'aria di Fiumicino, il comune alle porte di Roma, in linea d'aria molto vicino all'impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di Malagrotta dove mercoledì si è sviluppato un incendio. In particolare, il valore rilevato nelle stazioni di Fiumicino è pari allo 0,9 quando il limite fissato dall'OMS per l'ambiente urbano è di 0,3. Lo hanno stabilito i rilievi eseguiti da Arpa Lazio.

Per quanto riguarda la Capitale, rispetto a ieri i dati degli inquinanti, nell'area di rilevazione, sono sullo 0,2, ovvero inferiore anche se di poco al limite di riferimento dato dall'Oms, e ai dati del secondo campione.

Secondo l'Arpa aumentati ma nella norma i valori di particolato nell'aria dopo l'incendio

Nel rapporto stilato da Arpa Lazio dopo l'incendio alla discarica di Malagrotta del 15 giugno scorso, si legge anche che "I valori del particolato (PM10 e PM2.5) misurati il 15 giugno nelle centraline dei comuni di Roma e Fiumicino non evidenziano un generale incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e non si rilevano superamenti del limite giornaliero del PM10, pari a 50 µg/m3". "I valori non elevati di PM misurati nella centralina di Malagrotta, quella più vicina al luogo dell’evento, sono coerenti con la dinamica dell’incendio che, nella fase attiva, genera una forte spinta degli inquinanti verso l’alto", si legge ancora nel rapporto.

Più elevati i valori delle concentrazioni di particolato (PM10 e PM2.5) registrati giovedì 16 giugno: "mostrano un incremento - si legge nel rapporto di Arpa Lazio - le concentrazioni rilevate dalla centralina di Malagrotta sono pari a quasi il doppio di quelle del giorno precedente. I valori aumentano anche nelle due stazioni di Fiumicino". In particolare, "il valore di benzene misurato presso la stazione di Malagrotta è pari a1.9 µg/m3, significativamente maggiore di quello registrato il 15 giugno (0.3 µg/m3), ma comunque inferiore al limite di legge (5 µg/m3, media annua)".

Già venerdì 17 giugno "i valori della stazione di Malagrotta del particolato (PM10 e PM2.5) e del benzene (pari a 0,7 µg/m3) mostrano un decremento rispetto ai valori del giorno precedente".

Fiumicino proroga l'ordinanza che sospende attività ludico ricreative e sportive destinate all'infanzia fino al 19 giugno

In considerazione dei dati emersi dalle rilevazioni delle centraline, a seguito dell'incendio del TMB di Malagrotta, in accordo con Arpa Lazio e Asl Rm3, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha deciso di prorogare l'ordinanza emessa giovedì scorso fino alla mezzanotte di domenica 19 giugno. "Al di là delle scuole che sono comunque chiuse nel fine settimana, quindi, rimangono sospese le attività ludico ricreative e sportive destinate all'infanzia, come ad esempio i centri estivi pubblici e privati, nell'area di Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all'intersezione con via della Trigolana". "Da lunedì 20 giugno queste attività, come anche i nidi e le scuole dell'infanzia, potranno riprendere - conclude il sindaco. Rimane il divieto di consumare frutta e verdura prodotta nella zona indicata fino a nuovi rilevamenti da parte degli organismi competenti".