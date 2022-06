Rimane incastrato con le gambe in una pressa, grave un operaio a Lucca

Un operaio di 48anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in una ditta a Bagni di Lucca (Lucca). L'uomo stava lavorando ad un compattatore di cartone quando è rimasto incastrato con le gambe nel macchinario. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa e l'elicottero Pegaso del 118 per il trasferimento in ospedale dove l'uomo si trova adesso ricoverato in gravi condizioni, in particolare per le conseguenze di fratture a un piede. Non risulta in pericolo di vita.