Rinviato ancora il processo per Patrick Zaki, che denuncia: "Inizio a sentirmi non libero"

È stata rinviata ancora l’udienza del processo per Patrick Zaki, che dovrà attendere il 27 settembre per difendersi dall’accusa di diffusione di false notizie in Egitto e all’estero.

“Oggi hanno solo preso la mia carta d’identità, mi hanno fatto uscire, mi hanno detto di aspettare: sono stato là per due ore senza avere idea di cosa stesse succedendo. Poi mi hanno detto che (l’udienza) è stata rinviata al 27 settembre”, ha precisato Zaki parlando ai giornalisti davanti al Palazzo di Giustizia di Mansura, nel nord dell’Egitto.

“Siamo in un ciclo di rinvii. Non è accettabile, voglio tornare ai miei studi e inizio a sentirmi non libero. E ciò è del tutto inaccettabile per me”, ha aggiunto.

Lo studente egiziano, iscritto a un master dell’università di Bologna, è stato arrestato nel febbraio del 2020.

Solo nel giugno scorso però, dopo oltre un anno di detenzione cautelare, la magistratura ha rivelato il capo d’imputazione in merito a un articolo che Zaki, studente ma anche attivista per i diritti umani ha pubblicato su un portale egiziano nel 2018 per denunciare le persecuzioni subite dalla minoranza copto-cristiana nel Paese.

A dicembre scorso poi il rilascio, ma non la decadenza delle accuse, e per via del procedimento ancora in corso Zaki non può lasciare il Paese per tornare in Italia e proseguire gli studi.

Seppur a piede libero, Zaki rischia sempre cinque anni di carcere con l’accusa di diffusione di notizie false ai danni del proprio Paese.