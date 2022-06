Rischia la vita per un colpo di calore. Salvo grazie ad un trapianto di fegato

"Nei quasi 4.000 trapianti eseguiti non ci è mai successo un caso simile, di dovere valutare in tempi così stretti una insufficienza epatica fulminante da colpo di calore. Un intervento unico”. Ad affermarlo è il professor Renato Romagnoli, direttore del Centro Trapianto Fegato dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, che ha supervisionato l'intervento. "Il fegato - ha spiegato - è un organo molto sensibile al calore. Il cervello paradossalmente ha meccanismi di difesa superiori. Situazioni di questo tipo possono provocare ipotensione e ridotta capacità d’organo. Si può innescare un pericoloso fenomeno progressivo”.

Un uomo di 57 anni, in buono stato di salute e residente nell'astigiano, è stato colto nei giorni scorsi da malore nei pressi della sua abitazione. I soccorritori lo hanno rinvenuto riverso a terra, privo di sensi, vicino ad un rogo di rovi e sterpaglie appiccato dall’uomo intento a svolgere dei lavori in campagna.

Il caldo estremo fra i 38 e 40°C gradi ambientali e il calore del fuoco potrebbe aver fatto precipitare la situazione. "L'uomo, con un fisico sportivo, da ex atleta della corsa, ha fatto appena in tempo - ha spiegato Romagnoli - a urlare, chiedendo aiuto, quindi è svenuto vicino al rogo, pur senza ricevere ustioni, ma è come se fosse entrato in un forno a microonde. Per fortuna l'hanno sentito e visto dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi. E' stato trovato in coma, ipoteso e non risvegliabile e tempestivamente sottoposto a manovre di rianimazione, che hanno migliorato pressione e respiro, ma nulla hanno potuto per il fegato, che è andato progressivamente in necrosi".

Le condizioni cliniche dell'uomo sono apparse subito critiche, da necessitare l'intubazione e il trasporto in elisoccorso in ospedale ad Alessandria. Nelle ore successive, dopo il raffreddamento del corpo con ghiaccio, infusioni endovenose fredde e l'applicazione di terapie volte a sostenere le funzioni vitali, le condizioni del paziente si sono progressivamente stabilizzate, con iniziali segni di miglioramento. A circa 60 ore dall’evento si è verificato un vero e proprio tracollo dell’organo.

Il paziente è stato quindi sottoposto ad un intervento d’urgenza. "Conoscendo la progressione di questi casi - ha sottolineato il direttore del Centro trapianto fegato - l'abbiamo inserito una lista di super-urgenza nazionale a 48 ore perché a 36 era chiaro che sarebbe andato molto oltre il limite di non ritorno: l'evoluzione in questi casi è rapidissima e la finestra del trapianto è fino alla terza o quarta giornata, non oltre. Attualmente il paziente si trova ancora in terapia intensiva ma ha già normalizzato i valori della funzione epatica e sta dando segnali di risveglio dal coma”.