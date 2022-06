Ritrovato bambino di 9 anni scomparso durante un'escursione in montagna

E' stato ritrovato il bambino di 9 anni di Mestre scomparso ieri in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre (Belluno), tra di Pian delle Laste a Col Indes. E' stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo. Il piccolo sta bene ed è già fra le braccia dei genitori.

Le ricerche proseguite per tutta la notte si sono concentrate in particolare, lungo i sentieri silvo-pastorali della zona. Il piccolo, secondo quanto riferito dal padre, difficilmente si sarebbe potuto allontanare di sua iniziativa dal bordo della strada. Sulla zona si era levato in volo un elicottero dei vigli del fuoco, oltre ai droni e ai cani molecolari, ai quali sono stati fatti annusare gli indumenti del bambino.

La temperatura nella notte nell'area è scesa fino a 10 gradi. Secondo quanto si è appreso, il piccolo si sarebbe allontanato mentre il padre era intento a consultare alcuni cartelli di segnalazione dei sentieri nell'area di Pian delle Laste e a nulla era servita la ricerca immediata nel tratto che collega il punto ad un vicino agriturismo verso il quale si sperava il bambino si fosse diretto.