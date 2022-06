Roland Garros: la polacca Iga Swiatek vince in due set sull'americana Coco Gauff 6/1 6/3

Iga Swiatek ha vinto il titolo nel Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista polacca, numero 1 della classifica Wta e del tabellone, ha sconfitto in finale la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 18, con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e 10 minuti di gioco. Swiatek, che subentra nell'albo d'oro alla ceca Barbora Krejcikova, bissa così il successo dell'edizione 2020.

L'americana, in semifinale, aveva battuto Martina Trevisan in due set 6/3 6/1.

Una partita che da subito è stata presa in mano dalla polacca mentre l'americana è sembrata ferma, poco reattiva. Solo nel secondo set la Gauff è riuscita piazzare alcuni dei suoi colpi vincenti.

L'ultima sconfitta della tennista polacca risale al 16 febbraio scorso contro la lettone Jelena Ostapenko. A Doha, il 22 febbraio, inizia la sua serie ininterrotta di vittorie ma è ancora lontana dal record di 74 vittorie consecutive, tra gennaio e dicembre 1984, di Martina Navratilova.

Domani finale maschile tra lo spagnolo Rafael Nadal ed il norvegese Casper Ruud.