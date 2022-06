Roland Garros, Martina Trevisan si ferma: battuta dall’americana Cori Gauff per 6-3 6-1

Roland Garros: Martina Trevisan si ferma in semifinale battuta dall’americana Cori Gauff per 6/3-6/1.

La 18nne statunitense è considerata, per lo stile di gioco, oltre alle comuni origini afroamericane, l'erede delle sorelle Williams. Nonostante la sua giovane età, ha vinto 2 titoli WTA in singolare (nona tennista più giovane dell'era open ad aggiudicarsi un trofeo) e tre in doppio con la connazionale Caty McNally raggiungendo la 16ª posizione del ranking mondiale in singolare, suo miglior piazzamento.

La più giovane finalista a Parigi dopo Martina Hingis.

Una partita, durata 1 ora e 15 minuti, che nonostante il punteggio è invece stata molto combattuta con l’italiana che ha dato battaglia fino alla fine nonostante l’infortunio alla coscia destra, per cui alla fine del primo set è stato chiesto anche un medical time out.

L’americana ha giocato sulla resistenza e su alcuni colpi, come il rovescio a due mani, che sono stati profondi e pesanti e che hanno inciso nel risultato finale. Dopo il primo set l'americana, si è dimostrata più tranquilla e anche i colpi sono diventati più sciolti.

Per Martina Trevisan comunque un grande risultato, inanellando una serie di vittorie sino ad oggi. Nel 2020 era arrivata nei quarti di finale. La semifinale al Roland Garros può considerarsi un grande traguardo dopo un percorso di vita fatto di ostacoli, di cadute e di rinascita dove il tennis, il grande amore, è stata una medicina, un balsamo per il cuore e la mente.