Roma, è il giorno del Pride: dopo due anni, torna la sfilata per i diritti della comunità LGBTQIA+

Un ritorno in grande stile, all’insegna del colore e della gioia di vivere ma senza dimenticare l’impegno per le battaglie da portare avanti. Il tutto dopo due anni di stop forzato a causa del Covid. L’ edizione numero 25 del Gay Pride di Roma , il Pride “nazionale”, acquista un sapore diverso e manda un messaggio alla classe politica, che ancora non ha riconosciuto quei diritti rivendicati da anni dalla comunità LGBTQIA+ . Lo slogan della manifestazione è “ Torniamo a fare rumore ”, un omaggio indiretto a Raffaella Carrà, icona intramontabile della comunità che anima il Pride.

Madrina dell’evento, la cantante Elodie, vestita di fucsia con lunghe trecce nere. Si sfila per le strade del centro della Capitale all’insegna dello slogan “Peace&Love”, per chiedere la piena uguaglianza dei diritti. Il corteo è partito in anticipo rispetto all’orario di avvio, quasi a significare l’irrefrenabile voglia di “aprire le danze”. La sfilata, avviatasi da piazza della Repubblica, arriverà poi in via dei Fori Imperiali per concludersi a piazza Venezia.

Tra i carri presenti, immancabile quello del Circolo “Mario Mieli” di Roma, tra gli organizzatori dell’evento e una delle principali associazioni della comunità LGBTQIA+; oltre al carro della madrina, anche quelli delle Famiglie Arcobaleno e della comunità ebraica, del Muccassassina, dell’Agedo, La Tuba, Latte Fresco e tanti altri ancora. C’è anche un’importante rappresentanza del Regno Unito al RomaPride: l'Ambasciata britannica è presente con un suo carro firmato Great Love is for everyone. A guidare la delegazione, l'Ambasciatore britannico in Italia, Ed Llewellyn, da poco arrivato a Roma ma subito impegnato in attività a sostegno della diversità e della difesa dei diritti di tutte le minoranze.