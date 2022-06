Roma: incidente treno in galleria, in corso evacuazione di 230 passeggeri. Nessun ferito

I Vigili del Fuoco stanno evacuando i passeggeri del Frecciarossa che ha avuto un incidente nella galleria Serenissima a Roma. A bordo c'erano circa 230 persone. Dalle prime verifiche effettuate è stato confermato che a sviare dai binari è stata l'ultima carrozza, il locomotore di coda, che non si è ribaltato.

Tra i passeggeri non risultano attualmente persone ferite, sul posto sono intervenute 3 squadre dei Vigili del fuoco, un carro sollevamenti, un nucleo Usar e il carro auto protettori. Sul posto anche il Comandante, i funzionari di guardia, il 118, tecnici Rfi e la Polizia Ferroviaria.

Alla stazione Serenissima di Roma, precedente a quella in cui sarebbe deragliato un vagone del treno Alta velocità della linea Torino-Napoli, sono arrivati da pochi minuti gli agenti della polizia scientifica incaricati di ricostruire la dinamica di quanto successo. Sul luogo, così come alla fermata Togliatti, sono presenti diverse ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.

Salgono a 13 le linee Alta Velocita' deviate, via Cassino o via Formia, dopo l'incidente che ha causato la sospensione del traffico a Roma Prenestina dalle 14.04. I ritardi, informa Trenitalia, sono intorno ai 90 minuti. Queste le linee deviate: Via Cassino: FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00); FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48); FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:55); FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10); FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10); FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34); FR 9648 Napoli Centrale (15:00) - Milano Centrale (19:24); FA 8862 Reggio Calabria Centrale (9:00) - Roma Termini (14:25); FA 8867 Roma Termini (14:05) - Reggio Calabria Centrale (19:28); FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29). Via Formia: FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Mapoli Centrale (16:12); FR 9428 Napoli Centrale (15:10) - Venezia Santa Lucia (20:34); FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05).