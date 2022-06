Un pullman turistico ha preso fuoco questa mattina in via Aurelia, all'altezza del civico 796, a Roma. Fiamme, fumo e traffico bloccato ma, nessuna persona è rimasta coinvolta. Si è formata una lunga coda di macchine in attesa dell'intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.