Ronaldo in bici lungo il cammino di Santiago

Ronaldo percorrerà il Cammino di Santiago in bicicletta "causa" la promozione del suo Real Valladolid.

L'ex attaccante brasiliano conosciuto come "il Fenomeno", che oggi ha 45 anni ed è proprietario e presidente del club spagnolo, aveva promesso che in caso di promozione nella Liga dei "Los Albivioletas" avrebbe intrapreso lo storico itinerario e così ha fatto: partenza dallo stadio Nuevo José Zorilla per le sei tappe (da 50 chilometri) che lo porteranno a Santiago de Compostela.