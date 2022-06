Russia in default su debito estero, prima volta dal 1918. Il Cremlino smentisce

La Russia è in default sul suo debito in valuta estera per la prima volta dal 1918, lo riporta Bloomberg. La Russia ha aggirato per mesi le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina, ma domenica sera il periodo di grazia per quasi 100 milioni di dollari in pagamenti di interessi che doveva essere effettuato il 27 maggio, è scaduto.

Il Cremlino ha respinto le affermazioni. In una telefonata con i giornalisti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che: "Le accuse di default della Russia sono illegittime, il pagamento in valuta estera è stato effettuato a maggio", e che il fatto che siano stati bloccati da Euroclear a causa delle sanzioni occidentali contro il Paese "non è un nostro problema".