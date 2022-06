Russia, il patriarca Kirill silura il "ministro degli Esteri" ecclesiastico metropolita Hilarion

Il patriarca della Chiesa di Mosca Kirill silura il “ministro degli Esteri” ecclesiastico, metropolita Hilarion, ritenuto da molti il successore di Kirill. Hilarion veniva considerato il rappresentante dell’ala liberale e filo-occidentale in seno alla Chiesa ortodossa russa. Ora è nominato capo della diocesi Budapest-Ungheria, dal punto di vista ecclesiastico insignificante: poche parrocchie e pochi parrocchiani. La diocesi Budapest-Ungheria invece è molto importante dal punto di vista politico per il rafforzamento delle relazioni con Viktor Orban.

Il Sinodo della Chiesa ortodossa russa ha comunicato che Hilarion ai primi di giugno del 2022 ha visitato l’Ungheria - dove ha incontrato esponenti della Chiesa cattolica romana, della Chiesa ortodossa serba e del governo ungherese.

Il “ministero degli Esteri” della Chiesa ortodossa russa è il dicastero di primaria importanza. Istituito da Stalin nel 1946, era destinato per la promozione della politica sovietica per “mezzi ecclesiastici”. Sin d’allora il dicastero ha avuto solo 6 “ministri”, ultimo dei quali è appunto Hilarion.

Riguardo alla guerra russo-ucraina Hilarion ha avuto sempre una posizione moderata e distaccata ed è questo uno dei possibili motivi del suo siluramento.

Dopo l’affondamento di Hilarion, il Patriarcato non lo “ringrazia per le sue fatiche” come è la prassi e come invece viene ringraziato il suo predecessore alla diocesi di Budapest-Ungheria. Ciò significa che Hilarion è caduto in disgrazia ed è stato difatti esautorato.

Curioso è il fatto che Hilarion viene rimandato alla diocesi da dove aveva iniziato la sua ascesa all’Olimpo ecclesiastico della Chiesa ortodossa russa. La differenza è che all’epoca la diocesi di Budapest comprendeva anche l’intera Austria, mentre ora invece no.

Lasciano perplesse le immagini della riunione del Sinodo che ha deliberato la destituzione di Hilarion. Quest’ultimo non è affatto visibile nelle immagini ufficiali diffuse dal Patriarcato di Mosca. Il posto di Hilarion risulta vacante, mentre sul tavolo si vede la panagia, simbolo dell’appartenenza episcopale, gettata con noncuranza. Come se si fosse trattato di un’espulsione di un membro del partito comunista sovietico. All’epoca l’invito di turno era: “Metta sul tavolo la tessera del partito comunista e se ne vada!”

Nello stesso tempo, il Patriarcato di Mosca ha deliberato di creare ad hoc la Metropolia della Crimea, trasferendola sotto la giurisdizione diretta e sotto l’amministrazione personale del patriarca Kirill.